Visite libre Chapelle privée de Vignemont Loches
Visite libre Chapelle privée de Vignemont Loches samedi 20 septembre 2025.
Visite libre 20 et 21 septembre Chapelle privée de Vignemont Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite libre de la chapelle privée de Vignemont et du jardin-clos qui l’entoure. Explications sur place par le propriétaire de la chapelle. Messe grégorienne à la chapelle dimanche matin à 10h30.
RDV : 5 chemin de la chapelle de Vignemont
Gratuit / Tel : 02 47 59 48 21
Chapelle privée de Vignemont 5 chemin de la chapelle de Vignemont 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Service du Patrimoine – Ville de Loches