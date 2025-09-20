Visite libre Chapelle privée de Vignemont Loches

Visite libre Chapelle privée de Vignemont Loches samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Chapelle privée de Vignemont Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de la chapelle privée de Vignemont et du jardin-clos qui l’entoure. Explications sur place par le propriétaire de la chapelle. Messe grégorienne à la chapelle dimanche matin à 10h30.

RDV : 5 chemin de la chapelle de Vignemont

Gratuit / Tel : 02 47 59 48 21

Chapelle privée de Vignemont 5 chemin de la chapelle de Vignemont 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Service du Patrimoine – Ville de Loches