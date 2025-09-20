Visite libre Chapelle Sainte-Radegonde Chinon

Visite libre Chapelle Sainte-Radegonde Chinon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Chapelle Sainte-Radegonde Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chapelle romane semi-troglodytique aménagée autour de la tombe d’un ermite du Haut Moyen Âge (VIe siècle). Vous y découvrirez notamment un puits creusé dans la roche et une peinture murale de la fin du XIIe représentant les Plantagenêts.

Chapelle Sainte-Radegonde 3T Rue du Coteau Sainte-Radegonde, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Chapelle mi-construite, mi-troglodyte avec habitat attenant. Selon la tradition, vivait à cet endroit un ermite venu de Grande-Bretagne, et dénommé Saint-Jean de Chinon. Sa renommée fut si grande qu’il attira l’attention de la reine Radégonde qui vint le visiter. La chapelle se compose de deux nefs, dont l’une sous le roc, toutes deux se terminant par un sanctuaire en cul de four. Des peintures murales ont été trouvées dans la partie troglodytique, dans la partie nord-ouest de la nef. Elles représentent une chasse composée de cinq personnages à cheval. D’autres fresques existent, dans le cul de four de l’abside de la nef en roc, recouvertes au XIXe siècle. L’ensemble a été restauré en 1879 par l’architecte Daviau et le peintre Grandin.

Ville de Chinon