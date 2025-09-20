Visite libre Château de Cheverny Cheverny

Visite libre Château de Cheverny Cheverny samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Château de Cheverny Loir-et-Cher

Gratuit pour les mois de 18 ans pour les visites proposées au château de Cheverny. Tarifs habituels pour les adultes qui accompagnent obligatoirement les mineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:15:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du château avec remise d’un texte de visite.

Découvrez l’architecture classique d’un batiment du XVIIe siècle et d’un parc à l’anglaise.

Château de Cheverny Avenue du Château, 41700 Cheverny, France Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254799629 https://www.chateau-cheverny.fr Le château est construit sur l’emplacement d’un ancien manoir du XVIe siècle, dont il ne demeure que les communs. Édifie de 1625 à 1629 par l’architecte Boyer, le château est un compromis entre le style Renaissance et le style Louis XIV. Il est formé d’un bâtiment central rectangulaire, flanqués de deux ailes à grands pavillons carrés. Sa décoration intérieure conserve des décors du peintre Jean Mosnier, des lambris peints, des plafonds à compartiments, … caractéristiques du style Louis XIII. Depuis l’autoroute A10 (Paris – Bordeaux), prenez la sortie n°17 Blois et suivez la direction Romorantin-Lanthenay-Vierzon. 3 parkings gratuits.

Visite libre du château avec remise d’un texte de visite.