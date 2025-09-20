Visite libre Château de Largentaye Saint-Lormel

Visite libre Château de Largentaye Saint-Lormel samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Château de Largentaye Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Promenade dans le parc : Un cadre naturel au cœur de la vallée de l’Arguenon.

Architecture Renaissance : Le château est l’un des rares en Bretagne à adopter ce style, évoquant les villas italiennes.

Chapelle et jardins : Accès libre à certaines zones extérieures du domaine.

Château de Largentaye Château de Largentaye, 22130, Saint-Lormel Saint-Lormel 22130 Côtes-d'Armor Bretagne Ensemble formé par le château, le parc, le portail, le mur d'enceinte, les dépendances, la chapelle, le colombier, les pavillons et la ferme. Seigneurie mentionnée dès le 11e siècle.

Le château actuel a été construit en 1840. Le logis, est un bâtiment de plan rectangulaire sur deux étages, plus combles. Au rez-de-chaussée, le grand hall d’entrée et l’escalier d’honneur desservent les pièces de réception (salle à manger, bibliothèque, grand salon), et une chambre au premier étage. Le deuxième étage se compose de chambres. Au nord-ouest se situent les dépendances. Au nord-est se trouve la chapelle, reconstruite en 1854.

Ce château est l’un des grands édifices néo-classiques conservés en Bretagne. Le château est privé. Vous en aurez une vue une fois sur l’autre rive. Le site se visite lors de certains événements.

