Visite libre Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez ou redécouvrez le château des Comtes du Perche, classé monument historique, son donjon du XIe siècle, le musée de l’histoire du Perche, l’exposition temporaire, sans oublier les charpentes datant du dernier tiers du XVe siècle, exceptionnellement accessibles.

Au premier étage, l’exposition de gravure « Itinéraires 1982-2024 Lise Follier Moralès »

Explorez ensuite au second étage le musée de l’histoire du Perche retrace mille ans d’histoire, de l’épopée des Rotrou à la Révolution Française. Mettez vos pas dans ceux de Rotrou IV, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, la famille des Bourbons-Condé, celle des Sully. Découvrez les artistes qui ont contribué au rayonnement du Perche, le photographe Camille Silvy ou les peintres Louis Moullin et Clara Filleul, sans oublier le sculpteur et écrivain Camille Gaté.

Château des comtes du Perche 1 Place Emile Maquaire, 28400 Nogent-le-Rotrou, France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Suivant la tradition, le château a été bâti au XIe siècle par Geoffroi, fils de Rotrou de Mortagne. Brûlé par Salisbury et reconstruit sous Charles VII, il passa à Louis de Bourbon, à Sully qui le restaura en partie. L'édifice comporte une enceinte circulaire flanquée de tours, protégée côté plateau par de profonds fossés dominés par un donjon roman rectangulaire, à cheval sur l'enceinte. L'accès est défendu par deux tours. Le donjon a perdu sa couverture, ses planchers et son crénelage. La cour a été nivelée au XIXe siècle, ce qui fit disparaître le fossé du donjon. Sur le rebord d'une terrasse intérieure, s'élève un puits du XVIe siècle, couvert par un dôme en pierre.

Thierry Même