Visite libre Château Dubuc La Trinité

Visite libre Samedi 20 septembre, 09h00 Château Dubuc

Évènement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

L’épopée de la famille Dubuc

En 1657, Pierre Dubuc, originaire de Dieppe en Normandie, débarque en Martinique pour échapper aux mousquetaires du roi de France, à la suite d’un duel. En récompense de ses victoires contre les indiens, il prend possession de Trinité et de Tartane à partir de 1671 et se lance dans la culture de canne à sucre, café et tabac. La famille Dubuc prospère, et quelques années plus tard, c’est Louis Dubuc, le petit-fils de Pierre, qui reprend l’habitation baptisée Caravelle qui deviendra le château Dubuc.

Un lieu chargé de mystère et de secrets

La situation, l’importance et les activités du château Dubuc en font une demeure au passé sombre… Sous ses airs de grande habitation sucrière du XVIIIe siècle, on y soupçonne certains agissements de contrebande, des trafics de marchandises et d’esclaves. Certains indices rendent évidentes les pratiques clandestines qui s’y sont déroulées : entrepôts surdimensionnés par rapport à la sucrerie, coffres, cachots d’esclaves…Abandonné après le passage du cyclone désastreux de 1766, le château Dubuc, situé sur la réserve naturelle de la Caravelle, protégé et géré par le Parc naturel régional de la Martinique (PNRM), est classé parmi les monuments historiques depuis 1992.

Un patrimoine préservé à découvrir

Au cœur des ruines, récemment restaurées, surplombant la baie du Trésor, un musée retrace aujourd’hui l’histoire du château et de ses occupants. Plusieurs objets, témoins du XIXe siècle sont également à découvrir : four à chaux, case à eau… au son des paroliers se faisant l’écho d’un conteur martiniquais.

Les ruines de l'habitation sucrerie du XVIIIe siècle sont situées au cœur de la réserve naturelle de la Caravelle.

Ce site est la propriété du Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM), il est classé au titre des monuments historiques.

Ce site est la propriété du Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM), il est classé au titre des monuments historiques. Presqu’île de la Caravelle, après Tartane, suivre la signalétique.

PNRM