Visite libre Château-Musée de Gien – Chasse, histoire et nature en Val de Loire Gien

Visite libre 20 et 21 septembre Château-Musée de Gien – Chasse, histoire et nature en Val de Loire Loiret

Tarif réduit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez librement le Château-Musée de Gien et ses collections cynégétiques et partez à la découverte de l’histoire de la chasse.

Château-Musée de Gien – Chasse, histoire et nature en Val de Loire Place du Château 45500 Gien Gien 45500 La Petite Anesse Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 69 69 http://www.chateaumuseegien.fr Dominant la ville de Gien et la Loire, le château actuel a été construit à partir de 1482, sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale, à la demande d’Anne de Beaujeu. Cette dernière a marqué la ville de son empreinte et transformé le château en un édifice Renaissance avec une architecture plus décorative. François Ier, Catherine de Médicis, Charles IX ou encore Louis XIV et sa cour y ont séjourné.

Au XIXe sècle, le Département achète le monument qui devient un bâtiment administratif avant de trouver sa vocation de musée comme il l’est devenu aujourd’hui. Par la RD2007 Direction de Nevers, puis D940 (ex RN940) Par la RD2060 Sortie Châteauneuf-sur-Loire, puis suivre les indications

