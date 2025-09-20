Visite libre Château musées Blois

Visite libre Château musées Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Château musées Loir-et-Cher

7,50 € (gratuit pour les -18 ans et les détenteurs du Pass Blois Culture).

Toutes les recettes serviront à l’acquisition d’un tableau représentant l’aile François Ier, au Château royal de Blois.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez à votre rythme les salles des Appartements Royaux, le Musée des Beaux-Arts et d’autres espaces, dont la Salle des États Généraux.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]

© Château royal de Blois – F. Christophe