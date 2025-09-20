Visite libre Classe-Musée René-Granger Joué-lès-Tours

Visite libre Classe-Musée René-Granger Joué-lès-Tours samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Classe-Musée René-Granger Indre-et-Loire

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Classe Musée ouvre ses portes au public pour découvrir une collection de livres, cartes, objets et mobiliers scolaires de la Troisième République. Les visiteurs pourront également s’exercer à écrire à la plume.

Classe-Musée René-Granger 39 avenue de la République 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 http://www.ville-jouelestours.fr Classe construite en 1896 dans la première école publique de garçons de Joué-lès-Tours. Cette classe de l’école République de Joué-lès-Tours a été conservée en l’état afin d’illustrer le patrimoine scolaire de la Troisième République (XIXe siècle). Cahiers et blouses d’écoliers, nécessaire d’écriture (plumier, encriers, porte-plumes…) et bien d’autres objets sont exposés dans cette salle de classe.

Elle a été nommée « Classe musée René Granger » à la mémoire de cet instituteur jocondien passionné par son métier. Il a lui-même enseigné devant le tableau noir de cette classe et fait partager ses connaissances a des centaines de petits Jocondiens.

La Classe Musée ouvre ses portes au public pour découvrir une collection de livres, cartes, objets et mobiliers scolaires de la Troisième République. Les visiteurs pourront également s’exercer à à la…

Ville de Joué-lès-Tours