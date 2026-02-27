Visite libre Collection Bretagne Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Visite libre Collection Bretagne

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

La visite libre est la projection d’un film qu’on appelle Collection d’une durée de 9 à 20 min, qui tourne en boucle sur un écran géant. Ce film diffuse environ 250 œuvres de styles variés ; peintures, sculptures, photos, dessins, B.D., extraits de spectacles, extraits de documentaires sur la thématique de la collection. Assis devant une tablette numérique, chacun peut faire une sélection des œuvres qui l’intéressent pour pouvoir avoir plus d’informations titre de l’œuvre, nom de l’artiste, date de réalisation, dimensions, matière, explications, jeux divers, extraits plus longs. Ce mois-ci, nous nous intéresserons à la Bretagne et à son patrimoine. À partir de 7 ans. Durée estimée entre 20 min et 1h30. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite libre Collection Bretagne

L’événement Visite libre Collection Bretagne Guéret a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grand Guéret