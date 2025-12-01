Visite libre collection Grand Est Micro-Folie Guéret Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Visite libre collection Grand Est Micro-Folie Guéret

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

La visite libre est la projection d’un film qu’on appelle Collection d’une durée de 9 à 20 min, qui tourne en boucle sur un écran géant. Ce film diffuse environ 250 œuvres de styles variés ; peintures, sculptures, photos, dessins, B.D., extraits de spectacles, extraits de documentaires sur la thématique de la collection. Assis devant une tablette numérique, chacun peut faire une sélection des œuvres qui l’intéressent pour pouvoir avoir plus d’informations titre de l’œuvre, nom de l’artiste, date de réalisation, dimensions, matière, explications, jeux divers, extraits plus longs Durant ce mois de décembre, découvrons la région Grand-Est, son patrimoine, son histoire, son savoir-faire. Les mercredis 03/12 et 10/12 de 15h à 17h30, les vendredis 05/12 de 15h à 17h30 et 12/12 de 14h à 17h et le samedi 06/12 de 10h à 11h. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

