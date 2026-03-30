Visite libre collection Paris Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Visite libre collection Paris Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 1 avril 2026.
Visite libre collection Paris
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
La visite libre est la projection d’un film qu’on appelle Collection d’une durée de 9 à 20 min, qui tourne en boucle sur un écran géant. Ce film diffuse environ 250 œuvres de styles variés ; peintures, sculptures, photos, dessins, B.D., extraits de spectacles, extraits de documentaires sur la thématique de la collection. Assis devant une tablette numérique, chacun peut faire une sélection des œuvres qui l’intéressent pour pouvoir avoir plus d’informations titre de l’œuvre, nom de l’artiste, date de réalisation, dimensions, matière, explications, jeux divers, extraits plus longs.
En avril, découvrons environ 500 oeuvres de Paris Musées, regroupant 14 établissements parisiens, vous permettant de découvrir l’émulation artistique parisienne à travers les âges. Dès 7 ans. Durée de 12 min à 1h30. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : Visite libre collection Paris
L’événement Visite libre collection Paris Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
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