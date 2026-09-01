Visite libre collection Pays de la Loire Micro-Folie Guéret – Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Visite libre collection Pays de la Loire

Micro-Folie Guéret – Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :

2026-09-16

La visite libre est la projection d’un film qu’on appelle Collection d’une durée de 9 à 20 min, qui tourne en boucle sur un écran géant. Ce film diffuse environ 250 œuvres de styles variés ; peintures, sculptures, photos, dessins, B.D., extraits de spectacles, extraits de documentaires sur la thématique de la collection. Assis devant une tablette numérique, chacun peut faire une sélection des œuvres qui l’intéressent pour pouvoir avoir plus d’informations : titre de l’œuvre, nom de l’artiste, date de réalisation, dimensions, matière, explications, jeux divers, extraits plus longs. Durant ce mois de septembre, découvrons la région Pays de la Loire, son patrimoine, son histoire, son savoir-faire. Durée entre 17 min et 1h30. Dès 7 ans. .

Micro-Folie Guéret – Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

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English : Visite libre collection Pays de la Loire

L’événement Visite libre collection Pays de la Loire Guéret a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Grand Guéret