Visite libre/commentée de la préfecture de l’Oise à Beauvais Préfecture de l’Oise Beauvais

Visite libre/commentée de la préfecture de l'Oise à Beauvais Samedi 20 septembre, 14h00 Préfecture de l'Oise Oise

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

• Visite guidée à 14h, 15h et 16h (3 créneaux de visite d’une heure, sur inscription) de la cour d’honneur, du centre opérationnel départemental (COD), du bureau du préfet, de l’hémicycle, des différents salons et de la chapelle.

• Visite libre de 13h à 17h (sans inscription) du parc, de la cour d’honneur, des salons historiques et de l’hémicycle.

Préfecture de l’Oise 1 place de la Préfecture – 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France 03 44 06 12 31 http://www.oise.gouv.fr Ancienne abbaye augustine, fondée vers 1067, l’abbaye Saint-Quentin de Beauvais connut un essor florissant au cours du Moyen Age. Il demeure de notables éléments en dépit des importants réaménagements et reconstructions post-révolutionnaires, l’ancienne abbaye étant devenue en 1824 l’Hôtel de la préfecture. Le parc est également un élément remarquable. Il est préférable de se garer sur le parking Mermoz, à proximité immédiate de la préfécture (parking gratuit)

Journées européennes du patrimoine 2025

