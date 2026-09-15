Visite libre – Conserver les livres de la bibliothèque – avec Claire Lathière et Audrey Mazeyrie, chargées d’études documentaires Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite libre – Conserver les livres de la bibliothèque – avec Claire Lathière et Audrey Mazeyrie, chargées d’études documentaires
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine. La bibliothèque du musée vous ouvre ses portes. Observez les mesures de conservation préventive que les chargées d’étude documentaires mettent en place pour préserver les trésors littéraires et artistiques qu’elle contient. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite libre – Conserver les livres de la bibliothèque – avec Claire Lathière et Audrey Mazeyrie, chargées d’études documentaires
L’événement Visite libre – Conserver les livres de la bibliothèque – avec Claire Lathière et Audrey Mazeyrie, chargées d’études documentaires Limoges a été mis à jour le 2026-09-02 par Terres de Limousin
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