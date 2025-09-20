Visite libre constellée de chefs-d’œuvre : trésors de pierres, d’étoiles et de papiers ! Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir Montricoux

Visite libre constellée de chefs-d’œuvre : trésors de pierres, d’étoiles et de papiers ! 20 et 21 septembre Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir Tarn-et-Garonne

Tarif préférentiel : 2 euros pour tous. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Château-musée(s) de Montricoux

Du bâti castral s’élevant du sol aux architectures rêvées suspendues aux cimaises, cette visite libre vous invite à un parcours fascinant entre réel et imaginaire.

Le château-musée(s) de Montricoux, témoin de l’art de bâtir des Templiers, des Lumières et d’Ingres père, célèbre l’architecture dans toutes ses dimensions :

Édifices religieux, militaires, civils ou domestiques,

Œuvres picturales, pastels, dessins, sculptures et photographies,

Imaginaires architecturés de l’Art moderne et contemporain.

Vous y découvrirez les univers de Marcel-Lenoir, « l’étoile du lieu », de son ami Lucien Andrieu, et du contemporain Alain Laborde avec sa fascinante Porte de Bill Gates.

Entre histoire et histoire de l’art, réalité et fiction, géographie et mythe, les œuvres évoquent un territoire rêvé : de Paris à Montauban, jusqu’aux Gorges de l’Aveyron, Montricoux, Bruniquel, Penne et Saint-Antonin-Noble-Val…

Un parcours libre pour contempler, s’émerveiller et approfondir la richesse d’un patrimoine architecturé vivant et poétique.

Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir 56 grand rue, 82800 Montricoux Montricoux 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 26 48 http://www.marcel-lenoir.com Le musée-château de Marcel-Lenoir révèle un joyau magique incontournable, une institution muséale pluridisciplinaire riche de quatre identités respectives : musée chapelle templière, musée château néo-classique, musée Marcel-Lenoir, musée d’art moderne, musée Alain Laborde, musée d’art contemporain. Aussi, franchissez les grilles et promenez-vous dans un théâtre verdoyant, champêtre, bucolique, idyllique. Le château, écrin de rêve, est ouvert à la location.

Institution privée familiale, le musée a été fondé en 1983 par Claude et France Namy, des érudits visionnaires passionnés et grands amateurs d’art éclairés. Il est dirigé par le couple et leurs deux enfants.

Le musée est situé dans la région Occitanie, aux abords des impressionnantes Gorges de l’Aveyron, dans la commune templière de Montricoux, au château de Montricoux. Grand parking gratuit situé devant le château.

