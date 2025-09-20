Visite libre Coteau Sainte-Radegonde Chinon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la cave demeurante des Amis des coteaux Saint-Martin et Sainte-Radegonde, exceptionnellement ouverte au public. Cet ancien habitat troglolytique traditionnel accueille depuis une trentaine d’année les passionnés de l’histoire et de la vie des coteaux. Elle fût le théâtre de belles soirées festives dont chinonaises et chinonais ont le secret.

Coteau Sainte-Radegonde Rue du Coteau Sainte-Radegonde, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

G.Martin-Dumez