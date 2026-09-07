Visite libre de Gaillac d’Aveyron, Église de Gaillac d’Aveyron, Gaillac-d’Aveyron

Informations pratiques

Visite libre de Gaillac d’Aveyron 19 et 20 septembre Église de Gaillac d’Aveyron Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Gaillac-d’Aveyron ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Profitez d’une visite libre pour découvrir cet édifice et son patrimoine architectural.

Samedi et dimanche, de 09h à 18h. Entrée libre

Église de Gaillac d’Aveyron 12310 Gaillac d’aveyron Gaillac-d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Gaillac-d’Aveyron ouvre exceptionnellement ses portes au public.