Visite libre de Gemeaux, Salle des fêtes de Gemeaux, Gemeaux

Visite libre de Gemeaux 26 et 27 juin Salle des fêtes de Gemeaux Côte-d’Or

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Découvrez l’authentique village de Gemeaux. Arpentez d’étroites ruelles, découvrez les halles du XVe siècle, d’anciens lavoirs et découvrez son église (XIIIe et XVe) qui domine le village et son joli lieu-dit ‘La Charme’ (où l’on peut pique-niquer).

À visiter en famille ! Un livret-jeux est disponible gratuitement à l’office de tourisme ou en téléchargement sur notre site.

Le parcours est disponible gratuitement dans le guide touristique de l’Office de tourisme.

Salle des fêtes de Gemeaux 21120 Gemeaux Gemeaux 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://admin.covati-tourisme.fr/wp-content/uploads/2025/12/IS-SUR-TILLE-GUIDE-2026-2027_mini.pdf »}]

Découvrez l’authentique village de Gemeaux. Arpentez d’étroites ruelles, découvrez les halles du XVe siècle, d’anciens lavoirs et découvrez son église (XIIIe et XVe) qui domine le village. gemeaux parcours

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