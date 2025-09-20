Visite libre de la basilique Basilique Notre-Dame-de-la-Daurade Toulouse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

⛪ Visite libre de la basilique Notre-Dame de la Daurade

Parcourez librement la basilique Notre-Dame de la Daurade et découvrez son architecture remarquable, ses décors riches et son atmosphère unique, au cœur du patrimoine toulousain.

Basilique Notre-Dame-de-la-Daurade 1 Place de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561213832 http://paroissescathedraletoulouse.fr Vestiges archéologiques du VIe siècle. L’église primitive, dans laquelle se serait réfugiée Rigonde, fille de Chilpéric, en 584, aurait reçu le nom de Santa Maria Deaurata en raison de l’ensemble de mosaïques sur fond d’or qui décoraient les parois du décagone originel. L’ensemble, décrit au XVIIe siècle par le mauriste Odon de la Mothe, a été détruit en 1761. A l’époque carolingienne, la Daurade est mentionnée comme “monasterium” bénédictin. En 1077, le monastère devient prieuré clunisien rattaché à Moissac. L’édifice est alors complété par une nef dont l’abside occupe la rotonde initiale, et un cloître sur le côté sud. Au cours du XVIIe siècle, la congrégation de Saint-Maur s’y installe et relève les bâtiments monastiques. Les premiers plans de la nouvelle église sont établis par l’architecte Franque en 1764. Les travaux interrompus sont repris en 1773 avec un nouvel architecte, Philippe Hardy. Nouvelle reprise des travaux sous Napoléon, puis consécration de l’église en 1838. En 1884, construction de la colonnade et du fronton. Décors peints de Bénézet. La basilique reprend un plan en croix latine avec un chœur profond et des croisillons de transept semi-circulaires. En élévation, l’édifice utilise le principe de l’arcature séparée par de lourds piliers carrés soulignés de pilastres monumentaux à ordre corinthien. A la croisée s’élève une voûte d’arêtes en coupole. La voûte du chœur forme demi-coupole.

© Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole