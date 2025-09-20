Visite libre de la Basilique Saint-Jean-Baptiste et accès au triforium Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Édifice exceptionnel par son architecture comme par la richesse de son mobilier, la basilique sera ouverte comme chaque jour, mais avec, exceptionnellement, un accès possible en petits groupes au triforium des années 1530.

Un point de vue rare sur l’intérieur de l’édifice !

Basilique Saint-Jean-Baptiste Rue Saint-Jean, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 81 La basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaumont, principal édifice religieux de la ville, est classée au titre des Monuments historiques depuis 1862. Elle a été construite au début du XIIIe siècle, dans un style gothique, et est dédiée à saint Jean-Baptiste.

L’édifice abrite notamment un remarquable arbre de Jessé en haut-relief, datant du premier quart du XVIe siècle, ainsi qu’une mise au tombeau du XVe siècle, offerte par la famille d’Amboise, alors baillis de Chaumont.

Le grand orgue de la basilique, construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1872, a été inauguré la même année par Charles-Marie Widor, célèbre organiste parisien.

Depuis 1476, à l’initiative de Jean de Montmireil, prélat originaire de Chaumont, s’y célèbre l’unique Grand Pardon de France. Celui-ci a lieu chaque fois que la fête de la Saint Jean-Baptiste (24 juin) tombe un dimanche, soit tous les 6, 5, 6 et 11 ans.

Les fidèles qui entrent dans la basilique ce jour-là pour se confesser peuvent être absous de toutes leurs fautes, y compris des cas normalement réservés au Souverain Pontife.

