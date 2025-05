Visite libre de la basilique Saint-Pierre fourier – Mattaincourt, 2 juillet 2025 15:00, Mattaincourt.

Basilique Saint Pierre Fourier

Basilique bâtie en 1897 , travées, bancs de fonte, voûte étoilée, vitraux de Gabriel Loire, reliquaire en bois doré offert par la Duchesse de Lorraine Chapelle Notre dame du Rosaire

ouverte tous les jours sauf le mardi en été de 15h à 18hTout public

4 Place Centre

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 00 68

English :

Basilica of Saint Pierre Fourier

Basilica built in 1897, bays, cast-iron pews, star vault, stained-glass windows by Gabriel Loire, gilded wooden reliquary donated by the Duchess of Lorraine Chapel of Notre dame du Rosaire

open daily except Tuesdays in summer, from 3 pm to 6 pm

German :

Basilika Saint Pierre Fourier

Basilika, erbaut 1897 , Joche, gusseiserne Bänke, Sterngewölbe, Glasmalereien von Gabriel Loire, Reliquienschrein aus vergoldetem Holz, gestiftet von der Herzogin von Lothringen Kapelle Notre Dame du Rosaire

im Sommer täglich außer dienstags von 15:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Italiano :

Basilica di Saint-Pierre Fourier

Basilica costruita nel 1897, campate, banchi in ghisa, volta a stella, vetrate di Gabriel Loire, reliquiario in legno dorato donato dalla duchessa di Lorena Cappella di Nostra Signora del Rosario

aperta tutti i giorni tranne il martedì d’estate dalle 15.00 alle 18.00

Espanol :

Basílica de Saint Pierre Fourier

Basílica construida en 1897, crujías, bancos de hierro fundido, bóveda estrellada, vidrieras de Gabriel Loire, relicario de madera dorada donado por la duquesa de Lorena Capilla de Nuestra Señora del Rosario

abierta todos los días excepto los martes de verano, de 15:00 a 18:00 horas

