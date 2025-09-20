Visite libre de la basilique Saint-Sauveur de Dinan Église Saint-Sauveur Dinan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Mentionnée en 1123, Saint-Sauveur de Dinan conserve de la seconde moitié du 12e siècle le mur sud et le porche occidental. Venez découvrir les richesses architecturales et mobilières de la basilique Saint-Sauveur.

Église Saint-Sauveur 14 Pl. Saint-Sauveur, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Dinan Côtes d’Armor Bretagne

Mentionné dès 1123, Saint-Sauveur de Dinan est aussi remarquable pour ses parties romanes conservées que pour son mobilier liturgique des 18ème et 19ème siècles.

Service Conservation et Valorisation des Patrimoines – Ville de Dinan