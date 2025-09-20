Visite libre de la Bibliothèque Renaud-Barrault Bibliothèque Renaud-Barrault Avignon

Visite libre de la Bibliothèque Renaud-Barrault Bibliothèque Renaud-Barrault Avignon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la Bibliothèque Renaud-Barrault Samedi 20 septembre, 10h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite libre de la Bibliothèque Renaud-Barrault

Venez visiter ou revisiter la Bibliothèque Renaud-Barrault ! Découvrez son architecture avant-gardiste, pensée par le cabinet d’architecture Jakob + Macfarlane, admirez sa canopée et parcourez les espaces de la bibliothèque !

Gratuit

Entrée libre

Renseignements :

bm.webmaster@mairie-avignon.com

04 13 60 52 80

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 60 52 80 [{« link »: « mailto:bm.webmaster@mairie-avignon.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Avignon