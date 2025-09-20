Visite libre de la bibliothèque Smith-Lesouëf Jeanne Smith et Madeleine Smith-Champion Nogent-sur-Marne

Visite libre de la bibliothèque Smith-Lesouëf 20 et 21 septembre Bibliothèque Smith-Lesouëf Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La visite libre permettra de découvrir l’édifice qui a ouvert ses portes au public en 1919 sous le nom de « Bibliothèque Smith-Lesouëf » et qui sera occupé par la Bibliothèque nationale de France jusque dans les années 1980, date du déménagement des collections vers les réserves centrales.

Le bâtiment conserve, aujourd’hui, les livres des anciens résidents de la Maison nationale des artistes, ainsi qu’un ensemble de meubles et objets d’art (miniatures, meubles, santons, dessins ou sculptures) d’Auguste Lesouëf, déposé en 2019 à la Fondation des Artistes par la Bibliothèque nationale de France.

La photographe Jeanne Smith (1857-1943) et sa sœur la peintre Madeleine Smith-Champion (1864-1940) s'illustrent par leurs œuvres et par leur engagement philanthropique. En 1912, elles décident de construire une bibliothèque entre leurs maisons mitoyennes à Nogent-sur-Marne, afin de conserver les collections héritées de leur oncle Auguste Lesouëf (1826-1906). Ce bibliophile de renom avait rassemblé une importante collection de plus de 18 000 ouvrages, dont de rares manuscrits et incunables.

La bibliothèque Smith-Lesouëf ouvre ses portes au public en 1919. Léguée à l’État, elle est administrée par la Bibliothèque nationale jusque dans les années 1980 (BnF).

Elle est ensuite rattachée à la Fondation des Artistes en 2004.

Entièrement restaurée, la bibliothèque a en grande partie retrouvé les meubles, objets d’art et tableaux qui composaient son décor d’origine. Ouvert au public selon la programmation.

