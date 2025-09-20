Visite libre de la boucane Boucane du grand quai Fécamp

Visite libre de la boucane Boucane du grand quai Fécamp samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Propriété du Département de la Seine- Maritime et gérée depuis 2025 par le Syndicat mixte des ports de la Seine-Maritime, l’ancienne boucane Prentout dresse fièrement ses 13 cheminées au coeur du port. Cette saurisserie témoigne de l’histoire de la pêche harenguière qui, depuis le Moyen Âge, a fait la richesse et le développement de Fécamp. Et si les braises ont disparu et les odeurs sont atténuées, la mémoire des lieux perdure… Les machines et objets exposés ont été patiemment collectés par l’association La Boucane du Grand Quai.

Boucane du grand quai 16 grand quai, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives-Patrimoine