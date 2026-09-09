Visite libre de la cadole du chemin des Moulins, Cadole du chemin des Moulins, Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Visite libre de la cadole du chemin des Moulins 19 et 20 septembre Cadole du chemin des Moulins Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette cadole, ou cabane en pierre sèche, située entre les deux anciens moulins à vent de Saint-Clément-sur-Guye, en bordure du chemin, à l’entrée d’un champ. C’est un bâtiment en forme d’appentis couvert d’un toit à une seule pente. Ses pignons sont parallèles au chemin et son gouttereau-façade donne sur l’entrée du champ. Cette cadole a été restaurée en juillet et en août 2014 grâce à un stage d’initiation à la construction en pierre sèche, organisé conjointement par Maisons paysannes de France et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.

Plus d’informations : https://www.stclement-patrimoine.org/stage_construction_ps_2014.htm

Cadole du chemin des Moulins Chemin des Moulins, 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.stclement-patrimoine.org/stage_construction_ps_2014.htm [{« link »: « https://www.stclement-patrimoine.org/stage_construction_ps_2014.htm »}] La cadole est un bâtiment en forme d’appentis couvert d’un toit à une seule pente. Ses pignons sont parallèles au chemin et son gouttereau-façade donne sur l’entrée du champ. Le plan de l’intérieur est en forme de quadrilatère trapézoïdal (profondeur : 2,25 m, largeur maximale : 1,82 m, largeur minimale : 1,66 m). Les parois sont d’épaisseur régulière : entre 0,55 m et 0,65 m. L’entrée s’ouvre à l’angle du gouttereau-façade et du pignon côté chemin. Elle était fermée par une porte en bois, déjà disparue dans les années 1970. Le gouttereau-façade fait 1,65 m de haut, le gouttereau opposé 2,20 m. Une vaste dalle d’un seul tenant couvre les deux tiers de l’édifice, s’appuyant sur le gouttereau-façade et les pignons. La dalle, épaisse de 7 à 8 cm, a son égout rainuré d’une rigole pour l’évacuation des eaux de pluie. On note les aménagements suivants : une banquette de dalles saillantes encastrées dans les parois dans la partie gauche de l’édifice en entrant ; un regard ou un orifice de ventilation dans le pignon côté champ (formé par un encadrement de quatre dallettes). Cette cadole a été restaurée en juillet et en août 2014 grâce à un stage d’initiation à la construction en pierre sèche, organisé conjointement par Maisons paysannes de France et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette cadole, ou cabane en pierre sèche, située entre les deux anciens moulins à vent de Saint-Clément-sur-Guye, en bordure du chemin, à…

© Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye