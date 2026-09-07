Visite libre de la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité, Cathédrale américaine de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité 19 et 20 septembre Cathédrale américaine de Paris Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’église anglicane/épiscopale ainsi que le mouvement préraphaélite et l’architecture « gothic revival »: siège de l’église épiscopale en Europe et de la MISSION EPISCOPALE FRANCOPHONE DE LA RESURRECTION

Cathédrale américaine de Paris 23 Av. George V, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France https://amcathparis.com/ Les travaux de construction débutèrent en 1881 d’après les dessins de l’architecte anglais George Edmund Street. Église de style néo-gothique inaugurée en 1886. La flèche fut construite en 1904-1906 par Arthur Edmond Street, après le décès de son père. En 1911, construction du presbytère par l’architecte Pett et installation en 1923 d’un mémorial aux soldats américains. Les 42 vitraux de l’église ont été réalisés par le maître verrier James Bell de 1883 à 1893 sur le thème du Te Deum. Métro ligne 1 George V, ligne 9 Alma Marceau, bus 30, 42, 63, 72, 80, 92

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