Visite libre de la cathédrale Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Lectoure

Visite libre de la cathédrale 20 et 21 septembre Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

⛪ Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais – Lectoure

Édifiée au XIIᵉ siècle avec l’ambition d’être couverte de coupoles (dont elle conserve encore les piliers d’origine), la cathédrale de Lectoure a connu plusieurs reconstructions :

Après le siège de 1473

À la suite des guerres de Religion au XVIᵉ siècle

Et ce, jusqu’au XVIIIᵉ siècle

Son clocher-donjon de la fin du XVᵉ siècle – privé de sa flèche depuis 1782 – reste l’un des symboles de la ville.

Transformée en église paroissiale en 1800, elle est classée Monument historique depuis le 31 octobre 1912.

Les dispositions générales de l'édifice dénotent deux périodes de construction. La nef se compose de deux grandes travées carrées, hautes de 25 mètres. Chaque travée se subdivise pour donner, entre les contreforts, deux chapelles surmontées de tribunes. Le chœur et le sanctuaire, construits du XVe au XVIIe siècle, présentent une disposition différente de celle de la nef. Une partie centrale, haute, sur colonnes isolées est pourtournée par un déambulatoire flanqué de neuf chapelles. L'abside est semi-octogonale. Les vues extérieures de l'abside révèlent le commencement d'exécution de dispositions (XVIe siècle) qui, accomplies, auraient modifié l'aspect de l'édifice. Chapiteaux Renaissance. L'église fut autrefois cathédrale. Un cloître était adossé à la façade sud.

© G. Prost, Inventaire général Région Midi-Pyrénées