Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille Lille

Visite libre de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille

Place Gilleson Lille Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez (re)découvrir la cathédrale de Lille habile mélange de styles néogotique, art nouveau et art contemporain.

Une signalétique soignée et espace patrimonial avec une maquette accompagnée de sa frise chronologique vous permettront de découvrir son histoire riche et mouvementée.

Rêve fou, la cathédrale de Lille est née dans l’esprit de riches industriels Lillois du XIXème siècle qui confie le projet à l’architecte Charles LEROY.

Ceux-ci souhaitaient à cette époque, bâtir la plus belle et la plus parfaite église dans le style gothique du XIIIème siècle, afin d’y abriter l’antique statue de Notre-Dame de la Treille, bienveillante patronne de la ville depuis ses origines. La première pierre est bénie le 1er juillet 1854. La dernière est scellée en 1999.

Chantier de longue haleine, la “Treille” comme on l’appelle, se place de ce point de vue dans la lignée de ses aînées. La construction, largement portée par l’éminente figure du cardinal LIENART, connaît des vicissitudes nécessitant des compromis et des renoncements.

Dernière cathédrale du XXème siècle, fruit de techniques traditionnelles et de technologies d’avant garde, elle abrite une communauté vivante et priante. Eglise mère d’un jeune diocèse, sanctuaire et basilique, la Cathédrale Notre-Dame de la Treille accueille les grands moments de la vie de l’Eglise du Nord, maus aussi de grandes manifestations culturelles, tout comme la prière du simple passant. .

Place Gilleson Lille 59800 Nord Hauts-de-France +33 3 20 31 59 12

