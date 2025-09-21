Visite libre de la Cave des Moineaux Cave des Moineaux Pontoise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Cette ancienne carrière sur 2 niveaux est l’une des plus vaste du centre historique, avec sa célèbre salle gothique, avec voûte sur croisées d’ogives.

Cave des Moineaux Place des Moineaux 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr La cave des Moineaux a été mise en valeur par le Clan Spéléo. Elle est voûtée en croisées d’ogives. Ancien réseau de carrières creusées entre le XIIe et XVe siècle, sa salle gothique et ses escaliers voûtés en font un lieu très prisé pour les tournages de films (La 9ème porte, Les Rivières pourpres, Vidocq). SNCF Saint Lazare et gare du Nord et RER gare de Pontoise / A15

Visite libre

Carré Patrimoine