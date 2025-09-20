Visite libre de la cave Pihan de la Forest Cave Pihan de la Forest Pontoise

Visite libre de la cave Pihan de la Forest Cave Pihan de la Forest Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la cave Pihan de la Forest 20 et 21 septembre Cave Pihan de la Forest Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette cave ouverte exceptionnellement vient d’être restaurée par ses propriétaires.

La propriété fut occupée à la fin de l’Ancien Régime par Paul-François Pihan de la Forest, subdélégué de Pontoise. Elle présente l’un des édifices souterrains les plus interessants de Pontoise : sur 3 niveaux, découvrez ses belles voûtes sur croisée d’ogives, de 6m de hauteur sa salle de 50 m2, et un magnifique escalier.

Cave Pihan de la Forest 16 impasse Tavet 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France Cave privée sur 3 niveaux Accès piéton uniquement, lieu dans une impasse

Visite libre

Ute Hadam