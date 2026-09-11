Visite libre de la chaloupe : « Alba », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Visite libre de la chaloupe : « Alba » 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques
Gratuit – Sur inscription aux chapiteaux des associations
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Association Trois-Mâts Basque Alba est une reproduction des chaloupes sardinières à vapeur présentes au Pays basque au début du XXe siècle.
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Visites de la chaloupe
Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00
Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Association Trois-Mâts Basque
© Komcebo
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