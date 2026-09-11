Visite libre de la chaloupe : « Alba », Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Visite libre de la chaloupe : « Alba » 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit – Sur inscription aux chapiteaux des associations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Association Trois-Mâts Basque Alba est une reproduction des chaloupes sardinières à vapeur présentes au Pays basque au début du XXe siècle.

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Visites de la chaloupe

Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Association Trois-Mâts Basque

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