Visite libre de la chapelle après restauration Chapelle Saint-Symphorien Puylaroque

Visite libre de la chapelle après restauration Dimanche 21 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Symphorien Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chapelle restaurée : redécouvrez un patrimoine révélé ! ⛪️

Profitez d’une visite libre de la chapelle récemment restaurée à l’extérieur.

Une exposition photographique vous permettra de visualiser les étapes de cette métamorphose, avec des clichés avant et après travaux, témoignant de l’ampleur et de la qualité de la restauration.

Une belle occasion de mesurer l’importance de la préservation du patrimoine local.

Chapelle Saint-Symphorien 1498 Route de Caylus 82240 Puylaroque Puylaroque 82240 Tarn-et-Garonne Occitanie Ancien prieuré du diocèse de Cahors. En 1409, il est uni à la chartreuse de Cahors. La tradition fait remonter la fondation de l’église à l’année 1011 par les chevaliers du Temple. Une fontaine miraculeuse est placée au pied du rocher sur lequel est bâtie la chapelle. Un porche de construction postérieure donne accès à la chapelle et aux bâtiments attenants. La chapelle est sur plan cruciforme, avec contreforts à chaque angle. Du côté opposé à l’entrée se trouve un mur d’enceinte qui était renforcé de deux tours, l’une s’appuyant sur un des contreforts de l’église, l’autre placé à peu près au centre du mur.

