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AGENDA · Laval-sur-Luzège

Visite libre de la chapelle au village de l’Herbeil, Chapelle de l’Herbeil, Laval-sur-Luzège

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Herbeil · Laval-sur-Luzège

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l'Herbeil
Adresse
19550 Laval-sur-Luzège
Ville
19550 Laval-sur-Luzège
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre de la chapelle au village de l’Herbeil 19 et 20 septembre Chapelle de l’Herbeil Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement la chapelle située dans le village de l’Herbeil.

Chapelle de l’Herbeil 19550 Laval-sur-Luzège Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Visitez librement la chapelle située dans le village de l’Herbeil.

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