AGENDA · Laval-sur-Luzège
Visite libre de la chapelle au village de l’Herbeil, Chapelle de l’Herbeil, Laval-sur-Luzège
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Herbeil · Laval-sur-Luzège
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle au village de l’Herbeil 19 et 20 septembre Chapelle de l’Herbeil Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez librement la chapelle située dans le village de l’Herbeil.
Chapelle de l’Herbeil 19550 Laval-sur-Luzège Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Visitez librement la chapelle située dans le village de l’Herbeil.