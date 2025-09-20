Visite libre de la chapelle Chapelle de Barville Cany-Barville

Visite libre de la chapelle 20 et 21 septembre Chapelle de Barville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite intérieure libre ou guidée selon les horaires d’arrivée du public.

Joli monument du XVIᵉ siècle, niché sur une petite île de la Durdent, lieu de pèlerinage de la Saint-Siméon depuis longtemps.

Découverte également des extérieurs, ainsi que du hameau avec la Durdent, son petit pont et l’unique gué de la vallée.

Chapelle de Barville Hameau de Barville, 76450 Cany-Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie 02 35 97 00 63 https://cote-albatre-tourisme.fr/patrimoine-culturel/337-chapelle-de-barville/ Construite en 1527, cette chapelle est située sur le seul passage à gué de la Durdent. Il s’agit de l’ancienne église de Barville, commune qui fut rattachée à celle de Cany vers 1825. La chapelle a appartenu à la famille Grimaldi (prince de Monaco). Depuis plusieurs années cette chapelle est le lieu d’un pèlerinage à saint Siméon.

