Visite libre de la chapelle Chapelle Notre-Dame de la Garde Étretat

Visite libre de la chapelle Chapelle Notre-Dame de la Garde Étretat samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la chapelle 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de la Garde Seine-Maritime

19 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ouverture de la chapelle après travaux, dans le cadre des journées du patrimoine

Chapelle Notre-Dame de la Garde Avenue Damilaville, 76790 Étretat Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie Chapelle des marins d’Etretat, première construction en 1854, destruction pendant la seconde guerre mondiale. Reconstruction en 1950. Fermée au public depuis trois ans, des travaux d’entretien de l’édifice viennent de se terminer. La falaise d’amont est fermée à la circulation automobile, on peut y accéder en prenant un petit train, départ de la place Guillard (mairie). On peut également à partir de la digue emprunter un chemin en bord de falaise (Marches et pente herbeuse), environ 500 mètres, ou par la rue Gerbaud et l’avenue Damilaville, distance 800 mètres.

Ouverture de la chapelle après travaux, dans le cadre des journées du patrimoine