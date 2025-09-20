Visite libre de la chapelle de Doucé Chapelle de Doucé Morannes sur Sarthe-Daumeray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La chapelle Saint-Etienne de Doucé est une chapelle romane du XIe siècle dont la façade conserve une porte en berceau brisé et de petites ouvertures romanes du chœur à chevet plat. A l’intérieur on trouve encore quelques fresques et statues des XIIIe et XIVe siècles, dont une, la plus originale, est celle d’une Vierge noire.

Chapelle de Doucé daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

