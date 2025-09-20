Visite libre de la chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde Villeneuve-d’Ascq

Gratuit – Sans inscription

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, découvrez cette chapelle d’Ascq nouvellement restaurée !

A l’angle de la rue Gaston Baratte et de la rue Jean Baptiste Lebas à Ascq, découvrez l’une des nombreuses chapelles qui émaillent les rues de ce quartier historique.

Accessible en visite libre de 10h à 12h les deux jours.

Chapelle de la Miséricorde Rue Gaston Baratte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Ville de Villeneuve d’Ascq