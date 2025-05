Visite libre de la chapelle de la Roche-Foulques – rue de la chapelle St Julien Rives-du-Loir-en-Anjou, 1 juin 2025 14:30, Rives-du-Loir-en-Anjou.

Maine-et-Loire

Début : 2025-06-01 14:30:00

fin : 2025-06-01 17:30:00

2025-06-01

2025-07-06

2025-08-03

2025-09-07

Plongez dans l’histoire en visitant cette chapelle du XIIe siècle, lieu chargé d’histoires et d’Histoire. Sa voûte en berceau et ses statues de bois polychrome lui confèrent une atmosphère unique, apaisante. Visite libre et gratuite. .

Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66 tourisme@rivesduloirenanjou.fr

