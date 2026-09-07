Visite libre de la chapelle de l’hôpital, Chapelle de l’hôpital, Saint-Alban-sur-Limagnole

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de l’hôpital 19 et 20 septembre Chapelle de l’hôpital Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Découvrez la chapelle de l’hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, construite entre 1958 et 1966. Véritable témoin de l’histoire de la psychothérapie institutionnelle, elle est le fruit d’une réalisation collective associant patients, soignants, ouvriers et l’artiste Roger Marion.

Son architecture contemporaine et son décor singulier en font un édifice unique, protégé au titre des monuments historiques.

Chapelle de l’hôpital Rue de l’hôpital 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie 0466315701

Découvrez la chapelle de l’hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, construite entre 1958 et 1966. Véritable témoin de l’histoire de la psychothérapie institutionnelle, elle est le fruit d’une associant…

©Laura Cachaldora