Visite libre de la chapelle de Maquillé Chapelle de Maquillé Tiercé

Visite libre de la chapelle de Maquillé 20 et 21 septembre Chapelle de Maquillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église dévoile tous ses secrets. Datant du XIXe siècle, ce vaste édifice à clocher-porche est haut de plus de 50 mètres. Nef voutée de style Plantagenêt.

Chapelle de Maquillé tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ville Tiercé