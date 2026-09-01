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AGENDA · Loguivy-Plougras

Visite libre de la chapelle de St Ivy Loguivy-Plougras

samedi 19 septembre 2026 · Loguivy-Plougras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue de Kerroué
Ville
22780 Loguivy-Plougras
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Loguivy-Plougras

Visite libre de la chapelle de St Ivy

Rue de Kerroué Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre gratuite   .

Rue de Kerroué Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 38 52 59 

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English :

L’événement Visite libre de la chapelle de St Ivy Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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