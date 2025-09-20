Visite libre de la Chapelle de St Julien Journées Européennes du Patrimoine Village de St Julien Quiberon

Visite libre de la Chapelle de St Julien Journées Européennes du Patrimoine Village de St Julien Quiberon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de la Chapelle de St Julien Journées Européennes du Patrimoine

Village de St Julien Chapelle St Julien Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir la Chapelle de Saint-Julien, construite en 1859.

A découvrir les vitraux contemporains.

• Exposition sur son histoire et son patrimoine. .

Village de St Julien Chapelle St Julien Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite libre de la Chapelle de St Julien Journées Européennes du Patrimoine Quiberon a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon