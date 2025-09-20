Visite libre de la Chapelle de Ty Mamm Doué Chapelle Ty Mamm Doué Quimper

Visite libre de la Chapelle de Ty Mamm Doué Samedi 20 septembre, 10h00 Chapelle Ty Mamm Doué Finistère

Accueil et médiation par le Comité d’animation de Ty Mamm Doué. /

Rdv. Chemin de Ty Mamm Doué.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Chapelle de Ty Mamm Doué

Visite Libre – Samedi / 10h-18h

Ce joyau du XVIe siècle, lieu de pèlerinage, vous ouvre ses portes le samedi.

Chapelle Ty Mamm Doué 1 chemin de Ty Mamm Doué, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne http://quimper.bzh https://chapelletymammdoue.com/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29010191

Ville de Quimper