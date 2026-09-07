Visite libre de la chapelle de Verdale – Latouille-Lentillac, Église de Lentillac, Latouille-Lentillac

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de Verdale – Latouille-Lentillac 19 et 20 septembre Église de Lentillac Lot

Gratuit. Prévoir des chaussures de marche pour l’accès de la chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir cette magnifique chapelle à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Église de Lentillac 1141 Route N d’de Verdale 46400 Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie Église en partie du XIIe siècle, avec nef surmontée d’une voûte moderne en plâtre, un clocher du XVIIe siècle ou du 18e, une chapelle latérale nord très remaniée. L’époque de sa fondation remonte à la période romane : murs épais appuyés de contreforts, percés de fenêtres en plein cintre, chevet du sanctuaire, toiture de la voûte du choeur en schiste du pays, sans charpente. Plan simple à nef centrale avec chapelles accolées. La voûte de la nef n’existe plus, certainement écroulée.

Venez à la découverte de cette magnifique chapelle dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

©pah