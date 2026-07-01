Visite libre de la Chapelle des Avenières, Château des Avenières, Cruseilles

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle des Avenières 18 – 20 septembre Château des Avenières Haute-Savoie

limité à 15 personnes en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite libre de la Chapelle des Avenières.

Château des Avenières 1060 route du Château, 74350 Cruseilles Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0440440223 https://www.chateau-des-avenieres.com/fr/ https://www.instagram.com/explore/locations/243680720/chateau-des-avenieres/ Hôtellerie 4* et restaurant bistronomique dans le Château des Avenières

Ouverture des visite de la chapelle de 8H00 à 16H00 visite libre et gratuite lors des JEP. Parking gratuit

Visite libre de la Chapelle des Avenières.

château des avenières©