Visite libre de la Chapelle des Avenières, Château des Avenières, Cruseilles
vendredi 18 septembre 2026 · Château des Avenières · Cruseilles
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle des Avenières 18 – 20 septembre Château des Avenières Haute-Savoie
limité à 15 personnes en même temps.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite libre de la Chapelle des Avenières.
Château des Avenières 1060 route du Château, 74350 Cruseilles Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0440440223 https://www.chateau-des-avenieres.com/fr/ https://www.instagram.com/explore/locations/243680720/chateau-des-avenieres/ Hôtellerie 4* et restaurant bistronomique dans le Château des Avenières
Ouverture des visite de la chapelle de 8H00 à 16H00 visite libre et gratuite lors des JEP. Parking gratuit
Visite libre de la Chapelle des Avenières.
château des avenières©