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AGENDA · Cruseilles

Visite libre de la Chapelle des Avenières, Château des Avenières, Cruseilles

vendredi 18 septembre 2026 · Château des Avenières · Cruseilles

Visite libre de la Chapelle des Avenières, Château des Avenières, Cruseilles

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des Avenières
Adresse
1060 route du Château, 74350 Cruseilles
Ville
74350 Cruseilles
Département
Haute-Savoie
Tarif
limité à 15 personnes en même temps.

Visite libre de la Chapelle des Avenières 18 – 20 septembre Château des Avenières Haute-Savoie

limité à 15 personnes en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite libre de la Chapelle des Avenières.

Château des Avenières 1060 route du Château, 74350 Cruseilles Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0440440223 https://www.chateau-des-avenieres.com/fr/ https://www.instagram.com/explore/locations/243680720/chateau-des-avenieres/ Hôtellerie 4* et restaurant bistronomique dans le Château des Avenières
Ouverture des visite de la chapelle de 8H00 à 16H00 visite libre et gratuite lors des JEP. Parking gratuit
Visite libre de la Chapelle des Avenières.

château des avenières©