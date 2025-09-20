Visite libre de la Chapelle des Crues Chapelle des Crues Sainte-Croix

Découvez cette chapelle de style gothique, située dans l’ancien cimetière de Sainte-Croix. Elle date du XVIe siècle. Elle contient notamment la pierre tombale de Camille de Crues, sur laquelle est inscrite la généalogie de la famille de Crues de 1260 à 1727, et qui a été classée sur l’inventaire des monuments historiques le 5 octobre 1920.

Elle est fermée par le porche de l'ancienne église Saint-Donat, dont elle était la chapelle latérale sud.

Elle contient la pierre tombale de Camille de Crues, sur laquelle est inscrite la généalogie de la famille de Crues de 1260 à 1727, et qui a été classée sur l’inventaire des monuments historiques le 5 octobre 1920.

Dans un état de délabrement préoccupant en fin de 20e siècle, elle a été mise hors d’air et hors d’eau par la municipalité en 1990, en partie grâce à des dons des habitants. Cependant le mobilier intérieur reste fortement dégradé et risque de ne jamais pouvoir être restauré, en raison de coûts inaccessibles au budget communal.

