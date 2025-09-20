Visite libre de la chapelle des Jésuites Chapelle des Jésuites Gray

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir lors d’une visite libre la chapelle des Jésuites à Gray.

Chapelle des Jésuites 73 Grande Rue, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 65 69 03 La première pierre de la chapelle a été posée en 1678 et elle a été consacrée en 1682. Le portail de la chapelle est le seul élément décoré de la façade. Il est délimité par deux pilastres toscans qui soutiennent un entablement dont la frise au texte martelé s’égaie de deux angelots cravatés d’ailes, symbole pédagogique de la compagnie. Le fronton curviligne s’ouvre sur un cartouche également martelé. C’est l’emblème des Jésuites, que l’on retrouve sans variante dans le monde entier : « D’azur au nom de Jésus, soutenu de trois clous d’or de la Passion, appointés et environnés d’un cercle rayonné d’or ».

