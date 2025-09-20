Visite libre de la chapelle des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot Ancienne chapelle des Pénitents Blancs Villeneuve-sur-Lot

Visite libre de la chapelle des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot 20 et 21 septembre Ancienne chapelle des Pénitents Blancs Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Villeneuve-sur-Lot connut deux confréries de pénitents, les bleus à partir de 1611 et les blancs en 1657. La chapelle des Pénitents bleus, anciennement située rue du Puits-Couleau, a été démolie au début du XXe siècle. En revanche, la chapelle des Pénitents blancs existe toujours sur la rive gauche de la bastide et conserve un riche mobilier religieux caractéristique de cette communauté. Venez la découvrir !

Ancienne chapelle des Pénitents Blancs 34 Rue de l’Écluse, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’ancienne chapelle des Pénitents Blancs est un édifice du XVIIe siècle inséré dans le tissu urbain de la paroisse populaire de Saint-Etienne. Créée en 1659, la Confrérie des Pénitents Blancs fut aux 17e et XVIIIe siècles en rivalité avec la Confrérie des Pénitents Bleus créée en 1611 et recrutant les notables de la ville.

